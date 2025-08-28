Em um duelo que esbanjou aplicação tática e força física, o Cruzeiro bateu o Atlético por 2 a 0, na Arena MRV, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na noite de ontem (27). Fabrício Bruno estufou a rede no início do segundo tempo, enquanto Kaio Jorge voltou a marcar.
Agora, a Raposa pode até perder por um gol de diferença em casa que, ainda assim, se classifica. O Galo, por sua vez, terá que vencer por três gols de diferença para avançar. Caso vença por dois, a decisão será nos pênaltis.
O confronto de volta acontecerá no dia 11 de setembro, às 18h30, no Mineirão. O ganhador terá pela frente quem passar de Athletico-PR x Corinthians na semifinal.
Pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro joga no sábado (30), contra o São Paulo, às 20h, no Mineirão, pela 22ª rodada. O Atlético enfrenta o Vitória, no domingo (31), às 17h30, no Barradão, em Salvador.