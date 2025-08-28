25.6 C
Rondonópolis
, 28 agosto 2025
type here...
 
 
EsporteNacional

Raposa foi “mortal” na Arena MRV

Jornal A Tribuna
Por Jornal A Tribuna

Leia Mais

- PUBLICIDADE -spot_img
(Foto – Pedro Souza/Galo)

Em um duelo que esbanjou aplicação tática e força física, o Cruzeiro bateu o Atlético por 2 a 0, na Arena MRV, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na noite de ontem (27). Fabrício Bruno estufou a rede no início do segundo tempo, enquanto Kaio Jorge voltou a marcar.

Agora, a Raposa pode até perder por um gol de diferença em casa que, ainda assim, se classifica. O Galo, por sua vez, terá que vencer por três gols de diferença para avançar. Caso vença por dois, a decisão será nos pênaltis.

O confronto de volta acontecerá no dia 11 de setembro, às 18h30, no Mineirão. O ganhador terá pela frente quem passar de Athletico-PR x Corinthians na semifinal.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro joga no sábado (30), contra o São Paulo, às 20h, no Mineirão, pela 22ª rodada. O Atlético enfrenta o Vitória, no domingo (31), às 17h30, no Barradão, em Salvador.

 

- PUBLICIDADE -spot_img
« Artigo anterior
Tudo igual entre Vasco e Botafogo
Próximo artigo »
Copa do Brasil: Timão derrota o Furacão e leva vantagem para Itaquera

DEIXE UM COMENTÁRIO

Por favor, digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

- Publicidade -
- PUBLICIDADE -spot_img

Mais notícias...

RondonópolisJornal A Tribuna -

Na Câmara: Fotógrafo exibe, dia 1º, o documentário “Funeral Bóe Bororo”

O documentário “Funeral Bóe Bororo” terá sua exibição pública para a sociedade em geral no próximo dia 1º de...
- Publicidade -

Mais artigos da mesma editoria

- Publicidade -
© A Tribuna MT - Todos os direitos reservados.