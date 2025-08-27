A Seleção Brasileira enfrentará a Coreia do Sul e o Japão em outubro, em duelos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026. O amistoso com os sul-coreanos será realizado no dia 10, às 8h (de Brasília), em Seul. Já o confronto com os japoneses acontecerá no dia 14, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio.

O coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, destacou que as partidas fazem parte do planejamento da Amarelinha de se deparar com diversos estilos de jogo antes do Mundial de Estados Unidos, México e Canadá.

“O Brasil já enfrentou Japão e Coreia em outros Mundiais, e é um futebol diferente, com uma escola diferente, jogadores que correm o tempo todo e uma marcação que é quase uma perseguição por todo o campo. É muito importante para os nossos atletas enfrentar essas adversidades antes da Copa e já estarmos preparados para o que pode vir em 2026”, explicou.

No último encontro entre brasileiros e japoneses, realizado no dia 6 de junho de 2022, a Seleção venceu por 1 a 0, no mesmo estádio, com gol de Neymar. Já a última partida da Amarelinha contra a Coreia do Sul foi válida pelas oitavas de final da última Copa, no dia 5 de dezembro do mesmo ano. Na ocasião, goleou por 4 a 1, com tentos de Vinicius Junior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá.

Caetano afirmou também que o objetivo do Departamento de Seleções é que o Brasil encare equipes de outros continentes nas preparações seguintes.

“Depois dos amistosos com Coreia e Japão, nossa ideia é jogar contra seleções africanas em novembro e europeias de nível A em março e junho de 2026. Isso faz parte de um planejamento da Seleção Brasileira visando à Copa do Mundo, aprovado pela comissão técnica e pelo presidente Samir Xaud, no entendimento de que neste momento a prioridade é técnica. Entendemos que enfrentar diferentes escolas mundiais vai trazer experiência e enfrentamento que poderemos ter na Copa”, disse.

O treinador Carlo Ancelotti irá aproveitar estas partidas para ter um conhecimento maior sobre os atletas que serão chamados e preparar o Brasil para o Mundial do ano que vem.

“Temos que aproveitar esses jogos para ter um bom ambiente na equipe, conhecer mais as características e a personalidade dos jogadores e preparar a equipe para a Copa do Mundo”, destacou o técnico italiano.

Antes dos amistosos com sul-coreanos e japoneses, o Brasil fechará sua participação nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Encara o Chile no dia 4 de setembro, às 20h30, no Maracanã, e a Bolívia, no dia 9, às 19h30, no Estádio Municipal de El Alto, na cidade de El Alto.