Rondonópolis terá uma representante no Pan-Americano de Canoagem Havaiana de 2025, marcado para ocorrer entre os dias 18 e 22 de novembro, na Ilha de Páscoa, no Chile. Moradora cidade, a jovem Isabelle Dal’Ostro, de 15 anos, defenderá as cores do Brasil na competição internacional no individual e por equipe no sub-16.

Desconhecida em Rondonópolis, a modalidade é praticada em canoas alongadas com um flutuador lateral chamado “ama” e exige força, resistência, sincronia entre os remadores e o ambiente aquático.

“Também chamada de canoagem polinésia ou VA’A (idioma taitiano), a canoagem havaiana tem suas raízes na cultura ancestral dos povos do Pacífico”, explica Jaqueline Dal’Ostro, mãe de Isabelle.

“Não é apenas um esporte (canoagem havaiana), é também uma tradição ancestral que carrega elementos de navegação, espiritualidade e identidade cultural”, completou Jaqueline.

Segundo ela, a convocação de Isabelle pela Confederação Brasileira de VA’A (CBVA’A) aconteceu em março deste, após a jovem atleta apresentar bons desempenhos no individual e em equipe nas competições nacionais que disputou.

Jaqueline explica que o contato de Isabelle com o esporte se deu em 2023, na cidade de Santos (SP), onde morou. Desde então, se apaixonou e, inclusive, conta a mãe, foi guia de uma atleta de canoagem deficiente visual.

Atualmente, Isabelle faz parte da equipe do Clube Lifeguard VA’A de Saquarema, no Rio de Janeiro.

“É a capitã da equipe, que é quem faz o leme da canoa”, informa Jaqueline.

Sobre praticar canoagem havaiana em Rondonópolis, que está distante do mar, a mãe de Isabelle comentou que a alternativa encontrada é treinar em um lago na cidade vizinha de Primavera do Leste.