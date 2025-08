A seleção feminina de futebol coloca à prova, neste sábado (2), a hegemonia na Copa América. A partir das 17h, as brasileiras enfrentam a Colômbia no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, valendo o título da décima edição da competição.

Este será o segundo encontro entre as seleções nesta Copa América. Na fase de grupos, Brasil e Colômbia empataram sem gols no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, casa do Independiente del Valle.

A partida foi marcada pela expulsão da goleira Lorena, ainda na metade do primeiro tempo, e pelo clima tenso em campo, com divididas ríspidas e discussões. Mesmo com uma a menos, a equipe verde e amarela teve mais oportunidades ao longo dos 90 minutos.

O Brasil domina o futebol de mulheres sul-americano com folga. Em nove edições da Copa América, são oito títulos brasileiros. O último, em 2022, foi conquistado em cima da própria Colômbia, na casa das adversárias. A seleção canarinho venceu por 1 a 0 no Estádio Alfonso Lopez, em Bucaramanga, com gol de pênalti da atacante Debinha.

As equipes chegam à final deste sábado (2) invictas. Dos cinco jogos que disputou, o Brasil apenas não venceu a Colômbia. Na primeira fase, as brasileiras bateram a Venezuela por 2 a 0, a Bolívia por 6 a 0 e o Paraguai por 4 a 1.

Na última terça-feira (29), no Casa Blanca, pelas semifinais, o time de Arthur Elias fez 5 a 1 no Uruguai, garantindo vaga na final e na Olimpíada de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028.