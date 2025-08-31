O Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã neste domingo às 15h (horário de Mato Grosso) pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro — um confronto que opõe o líder folgado da competição a um Tricolor em busca de reabilitação.

Situação dos clubes

O Flamengo chega embalado pela goleada por 8 a 0 sobre o Vitória e com a liderança da competição: são 46 pontos, com o ataque mais positivo (44 gols marcados) e a defesa menos vazada (9 gols sofridos). A equipe de Filipe Luís soma uma sequência invicta de sete rodadas (seis vitórias e um empate) desde a derrota para o Santos em 16 de julho — números que a colocam como principal favorita no papel para o confronto.

O Grêmio aparece em situação inversa: ocupa a faixa intermediária da tabela e vive momentos de instabilidade. Nas últimas partidas, o Tricolor não conseguiu engrenar e vem de empate sem gols com o Ceará, resultado que manteve a equipe em uma colocação desconfortável na margem da zona de rebaixamento, com 24 pontos — patamar que aumenta a pressão sobre técnico e atletas.

Desfalques e retornos

Pelo Flamengo, seguem fora o volante Erick Pulgar (recuperação de cirurgia) e o lateral Alex Sandro (lesão muscular na panturrilha). Essas ausências forçam o técnico Filipe Luís a rearranjar peças no setor defensivo e no meio-campo.

No Grêmio, Alex Santana cumprirá suspensão automática (terceiro cartão amarelo). O clube também convive com lesões importantes: Riquelme e Fabián Balbuena seguem em tratamento — Balbuena aparece com problema mais sério — o que limita as opções defensivas de Mano Menezes. Em contrapartida, Dodi e Carlos Vinícius retornam após suspensão, e o meia Arthur, ídolo do clube, teve sua regularização confirmada e pode ficar à disposição.

Prováveis escalações

Com base nas últimas informações de rodada, estas são as prováveis formações apontadas pela imprensa:

Flamengo (Filipe Luís) — Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Allan (ou Jorginho), Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino. (Técnico: Filipe Luís).

Grêmio (Mano Menezes) — Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi e Edenilson; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera. (Técnico: Mano Menezes).

Observação: escalações oficiais são confirmadas por cada clube até a lista final de entrega à arbitragem — normalmente 1 hora antes do jogo.

O que está em jogo

Para o Flamengo, além de manter a liderança, a partida é oportunidade para consolidar a superioridade numérica e estatística do time: transformar domínio estatístico em ponto de vantagem sobre perseguidores e seguir com margem de segurança na disputa pelo título.

Para o Grêmio, a necessidade é urgentíssima: somar pontos fora de casa para se distanciar da zona de rebaixamento e recuperar confiança coletiva — sobretudo no setor defensivo, que sofreu baixas por lesão e suspensão nas últimas rodadas.

Contexto tático e jogo provável

O Flamengo tende a explorar amplitude com laterais ofensivos e a qualidade técnica de Arrascaeta como criador, associando isso ao poder de finalização de Pedro. Sem Alex Sandro, a equipe pode optar por alternativas que preservem o equilíbrio defensivo nas transições.

O Grêmio provavelmente buscará compactação defensiva, transições rápidas com Braithwaite e Cristian Olivera nas costas da defesa rival e maior presença de Edenilson e Cuéllar no combate pelo meio — tentativa de sufocar a criação rubro-negra e aproveitar erros para contragolpes. A ausência de Balbuena e Riquelme pode forçar Mano a soluções com duplas de zaga alternativas e variações de meio-campo.

Histórico e retrospecto

No histórico recente o Flamengo tem leve vantagem: dos últimos 10 confrontos entre as equipes, os cariocas somam mais resultados favoráveis — inclusive vitória por 2 a 0 no primeiro turno do Brasileirão, com dois gols de Giorgian De Arrascaeta — apontando um tabu apertado, mas ainda competitivo. Em confrontos totais, a rivalidade é equilibrada historicamente, o que adiciona atração ao duelo.

Jogador para ficar de olho

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) — motor criativo que vem sendo decisivo nos duelos-chave e autor dos gols no primeiro turno.

Martin Braithwaite / Cristian Olivera (Grêmio) — nomes apontados como ameaças do Tricolor, incumbidos de transformar contragolpes em chances claras.

Síntese final