O União Esporte Clube escreveu mais um capítulo marcante de sua história nesta segunda (25). Jogando fora de casa, em Cuiabá, a equipe rondonopolitana venceu, de virada, o Mixto por 3 a 2 e carimbou sua classificação para a semifinal do Campeonato Mato-grossense Sub-20. Os gols do União foram marcados por Vitinho, Igor Milhas e Japa.

O duelo foi eletrizante do início ao fim. O União, empurrado pelo peso de sua camisa e tradição no futebol mato-grossense, foi superior o jogo inteiro, tendo sofrido dois gols de pênalti, sendo o primeiro um lance totalmente normal. Fora isso, a arbitragem ainda deu 15 minutos de acréscimo no segundo tempo, mas nada disso foi suficiente para tirar a vaga do Colorado.

Apesar das adversidades, a garotada colorada mostrou personalidade, frieza e talento. A vitória fora de casa reforça o DNA do clube: um time acostumado a superar obstáculos e que sabe crescer nos momentos decisivos.

Com o resultado, o União agora se prepara para enfrentar o Cuiabá, atual campeão e favorito da competição, em um confronto que promete parar o estado. O primeiro jogo da semifinal será no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, com data e horário a ser confirmados pela Federação Mato-grossense de Futebol.

A classificação mostra que o União segue firme como um dos grandes formadores de talentos do futebol mato-grossense, honrando sua tradição e levando a cidade de Rondonópolis a mais uma disputa de alto nível, buscando a tão almejada vaga na Copa São Paulo de 2026.