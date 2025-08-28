O Corinthians venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na noite de ontem (27), na Arena da Baixada, e largou na frente no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Melhor no início dos dois tempos, o Timão conseguiu balançar as redes só na etapa complementar, com Gui Negão e jogará com a vantagem no placar, diante de sua torcida, no dia 10 de setembro.

O primeiro tempo na Ligga Arena começou com o Corinthians se sentindo em casa. Porém, o Athletico-PR cresceu durante a etapa inicial, levando perigo ao gol de Hugo Souza. Mesmo com chances para as duas equipes, os 45 minutos iniciais terminaram sem bola na rede.

O segundo tempo começou diferente e logo aos 12 minutos o Corinthians abriu o placar. Vitinho recebeu na esquerda e fez ótimo lançamento para Matheuzinho. O lateral cruzou na medida para Gui Negão, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes, sem chances para Santos: 1 x 0

O Athletico-PR teve um gol anulado aos 23 minutos. No lance do empate, a bola bateu no braço de Viveros dentro da área. Depois de revisão no VAR, Wilton Pereira Sampaio anulou o tento. Mesmo chegando com perigo até o fim da partida, o Furacão não conseguiu empatar o duelo e o jogo terminou 1 x 0 para o Timão.

A partida de volta entre Corinthians e Athletico-PR pela Copa do Brasil será no dia 10 de setembro, uma quarta-feira, às 20h30 na Neo Química Arena. Quem avançar neste confronto irá enfrentar o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Atlético-MG.