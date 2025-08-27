Na manhã de ontem (26), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians concluiu a preparação para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta (27), às 20h30, na Arena da Baixada, o Timão visita o Athletico.

Os atletas iniciaram o dia na Sala de Preleção Flexform, onde o técnico Dorival Júnior apresentou vídeos do adversário ao elenco. Em seguida, os jogadores tiveram uma ativação física na academia antes dos trabalhos no gramado.

No Campo 1, o preparador físico Celso Rezende promoveu o aquecimento e, logo de depois, Dorival Júnior e sua comissão organizaram uma atividade tática com o elenco, no Campo 2. Por fim, houve repetições de bolas paradas e movimentações ofensivas.

Dorival Júnior terá um retorno importante: o atacante Memphis Depay, recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, está à disposição do treinador para a partida.

Além de André Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo), Hugo (transição), José Martínez (fratura no quarto metacarpo da mão esquerda) e Yuri Alberto (em tratamento após cirurgia para correção de hérnia inguinal), o meio-campista Raniele desfalcará a equipe cumprindo suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.