Com um gol anulado e um pênalti revertido pelo VAR nos minutos finais, o Fluminense foi castigado pelo Bahia e acabou derrotado por 1 a 0, na noite de ontem (28), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
O placar obriga o time carioca a vencer por dois gols de diferença no confronto de volta, no dia 10 de setembro, no Maracanã. Um triunfo simples leva a decisão para os pênaltis, enquanto os baianos jogam pelo empate para avançar.
O duelo começou movimentado, com as duas equipes voltadas para o ataque. O Bahia tinha mais posse de bola, mas só levou perigo aos 16 minutos. Após falta cobrada na área, Jean Lucas cabeceou na trave.
O Fluminense não se intimidou e quase empatou aos 23 minutos. Canobbio recebeu passe, entrou na área e finalizou para grande defesa de Ronaldo. Os cariocas chegaram a balançar a rede com Serna, mas o lance foi anulado por impedimento do atacante.
Depois do lance, o confronto ficou equilibrado. No entanto, Bahia e Fluminense não conseguiram mais criar boas chances. Assim, o primeiro tempo seguiu sem gols até o intervalo.
No segundo tempo, o Fluminense voltou melhor e quase marcou com um minuto. Everaldo aproveitou cruzamento e cabeceou pela linha de fundo.
O susto fez o Bahia melhorar a marcação.
Com isso, o duelo voltou a ficar concentrado entre as intermediárias. Tanto que novo lance de perigo aconteceu somente aos 33 minutos. Tiago aproveitou escanteio e cabeceou para boa defesa de Fábio. O Fluminense respondeu com Nonato, que obrigou Ronaldo a boa intervenção.
Só que quem marcou foi o Bahia, aos 40 minutos. Luciano Juba foi lançado e finalizou para o gol. A bola bateu em Guga e enganou Fábio.
Nos minutos finais, o Fluminense foi para o ataque em busca do empate. Os cariocas tiveram um pênalti marcado em campo por Raphael Claus, mas revertido após ser chamado pelo VAR. Assim, o Bahia conseguiu manter a vantagem para sair de campo com a vitória.