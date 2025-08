A abertura da 18ª rodada do Brasileirão neste sábado (2) terá partidas em Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo: o clássico nordestino entre Sport e Bahia; o duelo entre os tricolores carioca e gaúcho, Fluminense e Grêmio; e Mirassol x Vasco, que se encontram em situações opostas na tabela.

O primeiro jogo será entre o Leão da Ilha do Retiro e o Esquadrão de Aço, às 15h, na Ilha do Retiro, no Recife. Os pernambucanos, na lanterna da Série A, querem iniciar a retomada para sair da zona de rebaixamento, enquanto os baianos chegaram ao G-4 na última rodada e buscam prolongar a sequência de cinco compromissos sem derrotas no campeonato .

Na sequência, o Leão Caipira encara o Cruzmaltino às 17h30, no Maião, em Mirassol (SP). Os donos da casa estão invictos há oito partidas, boa fase que o fez se estabelecer como um das equipes da parte de cima da tabela – está na sétima posição.

Do outro lado do gramado, estará o Vasco, que quer reencontrar as vitórias – não ganha há três jogos no Brasileiro – e se afastar da zona de rebaixamento. No momento, ocupa a 16ª colocação.

Os tricolores Fluminense e Grêmio se enfrentam às 20h, no Maracanã, no Rio. Ocupam, respectivamente, o 12º e 14º lugares e desejam se afirmar como candidatos a aspirações maiores na Série A, como às vagas na Libertadores e Sul-Americana.

DOMINGO RECHEADO

Seis partidas serão realizadas no domingo (3). As duas primeiras começam às 15h: Botafogo x Cruzeiro, no Nilton Santos, no Rio; e Corinthians x Fortaleza, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Depois, o Atlético-MG encara o Red Bull Bragantino na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 17h30, mesmo horário em que o Flamengo visita o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza.

Às 18h30, Vitória e Palmeiras disputam os três pontos no Barradão, em Salvador. Por fim, às 19h30, Internacional e São Paulo estarão frente a frente no Beira-Rio, em Porto Alegre.

ÚLTIMO JOGO

Na segunda-feira (4), o duelo entre times que lutam contra o Z-4 encerra a 18ª rodada: Santos (17º) x Juventude (19º), às 19h, no MorumBIS, em São Paulo.