A 19ª rodada do Brasileiro da Série B começa neste sábado (26) com dois jogos e se estende até terça-feira (29), com outras duas partidas, uma delas envolvendo o líder Goiás, que recebe o Remo, no Hailé Pinheiro. A disputa está acirrada tanto na parte de cima da tabela, com Goiás, Coritiba e Novorizontino na briga pelo primeiro lugar, quanto na faixa de rebaixamento, com várias equipes tentando se distanciar do Z-4.

Neste sábado, Ferroviária e Operário-PR se enfrentam às 17h30, na Fonte Luminosa; e o CRB será o anfitrião da partida com o Novorizontino, às 19h30, no Rei Pelé.

No domingo (27), mais quatro jogos: Coritiba x Amazonas, às 15 horas, no Couto Pereira; Volta Redonda x Vila Nova, às 15 horas, no Raulino de Oliveira; América-MG x Athletico-PR, às 17h30, no Independência; e Atlético-GO x Chapecoense, às 18 horas, no Antônio Accioly.

A rodada prossegue na segunda-feira (28) com Avaí x Botafogo-SP, às 18 horas, na Ressacada; e Paysandu x Athletic, às 20h30, na Curuzu. Já na terça-feira, Criciúma e Cuiabá jogam às 19h30, no Heriberto Hülse; e Goiás e Remo duelam às 20h35, no Hailé Pinheiro.

O Cuiabá, na quarta-feira passada, conquistou sua oitava vitória na competição, ao bater o América-MG, de virada, por 3 a 1, na Arena Pantanal, pela 18ª rodada. Com a vitória, o Auriverde chegou aos 28 pontos, na quinta posição, a um ponto do quarto colocado, a Chapecoense.