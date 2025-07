Novo reforço do CR Flamengo, Saúl Ñíguez quer conquistar títulos com o clube brasileiro que chegou até as oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Em nível pessoal, ele certamente gostaria de se sentir mais uma vez tão feliz e realizado quanto em uma noite específica de 2018, ano de Copa do Mundo.

Mas esta não é uma história de Copa do Mundo. É verdade que Saúl foi convocado pela Espanha para o Mundial de 2018, na Rússia, mas não entrou em campo pela equipe conhecida como La Roja e guardou no coração um desejo discreto e pendente: ele sonhava em fazer história pela seleção um dia. E fez.

O meio-campista formado por Real Madrid e Atlético de Madrid admitiu que passou meses pensando sobre os motivos para não ter entrado em campo na Copa do Mundo, mas se orgulhava por ter sido parte do elenco convocado para a disputa na Rússia e para a Liga das Nações seguinte.

Como disse em uma entrevista coletiva alguns meses depois, já sob o comando de Luis Enrique (que substituiu Fernando Hierro como técnico após o Mundial), ele sabia que não era “fundamental” para a Espanha, apesar da importância que o treinador atribuía a ele. “A seleção não depende de mim, mas tudo que faço é pelo bem do time.”

Essas frases foram ditas em 8 de setembro de 2018, três dias antes de sua “redenção” pessoal em uma noite de sonhos que curou qualquer ferida que ainda podia ter.

O destino queria que Saúl fosse feliz com a camisa da Espanha justamente em sua cidade-natal, Elche, que receberia um jogo da seleção depois de 10 anos de afastamento.

A partida contra a Croácia (que, naquele ano, havia acabado de ser vice-campeã mundial) ocorreu em 11 de setembro de 2018 e foi válida pela Liga das Nações da UEFA.

Aos 24 minutos, foi Saúl quem cabeceou e abriu o placar na histórica goleada da Espanha por 6 a 0. Para se ter ideia do feito, essa foi apenas a segunda derrota da Croácia em uma sequência de 10 jogos – o outro revés foi justamente contra a França, na final da Copa do Mundo, diante dos embalados Mbappé, Griezmann e Pogba – e é, até hoje, o maior placar negativo sofrido pela equipe croata em todos os jogos oficiais da história.

A depender da história que construirá no Flamengo, talvez o polivalente Saúl ainda realize outros sonhos: falta menos de um ano para a Copa do Mundo de 2026, e o Mengão ainda briga na Libertadores – cujo campeão terá vaga na Copa Intercontinental da FIFA 2025 e no Mundial de Clubes da FIFA 2029. (Fonte: Fifa)