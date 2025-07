Botafogo e Mirassol-SP entram em campo na tarde deste sábado (26), pela 17ª rodada do Brasileirão, e têm a possibilidade de aumentar a sequência invicta de sete jogos pela competição.

O Glorioso enfrenta o Corinthians, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 17h30, horário que tem também o duelo entre o time paulista e o Vitória, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Na série sem derrotas, os cariocas venceram Sport, Vasco, Santos, Ceará e Internacional e empataram com Vitória e Flamengo. Já os paulistas ganharam de Ceará, Santos, Sport, São Paulo e Corinthians, além de terem empatado com Palmeiras e Internacional.

Também às 17h30, enfrentam-se Fortaleza e Red Bull Bragantino na Arena Castelão, em Fortaleza, assim como Sport e Santos na Ilha do Retiro, no Recife. Em seguida, às 20h, o Palmeiras encara o Grêmio no Allianz Parque, em São Paulo.

CONFRONTOS DE DOMINGO

Neste domingo (27), São Paulo e Fluminense disputam os três pontos em um duelo tricolor no MorumBIS, em São Paulo, às 15h. No mesmo horário, o Ceará visita o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte.

Às 17h30, haverá dois confrontos: Internacional x Vasco, no Beira-Rio, em Porto Alegre; e Bahia x Juventude, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A 17ª rodada será encerrada com a partida entre Flamengo e Atlético-MG, às 19h30, no Maracanã, no Rio.