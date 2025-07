Na noite desta quinta-feira (24), o São Paulo venceu o Juventude por 1 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol da partida foi marcado por Luciano, após grande jogada de Ferreira e assistência de Marcos Antonio. Foi a segunda vitória consecutiva do time são-paulino, que já havia batido o Corinthians no último sábado (19), por 2 a 0, no MorumBIS.

O Tricolor foi quem dominou o jogo desde os primeiros segundos da partida em Caxias, com muita posse de bola e objetividade. Aos 14 minutos, Alisson ajeitou para Bobadilla que conseguiu o chute, mas o goleiro adversário acabou conseguindo defender.

Aos 16, Luciano tentou um chute rápido rasteiro de fora da área, mas a bola passou rente à trave. Aos 40, Alisson dominou no peito, chutou, mas o goleiro espalmou. O domínio foi total do Tricolor, que só não abriu o placar por conta do goleiro rival.

Na segunda etapa, os comandados de Crespo voltaram com ainda mais intensidade. Aos 3, Luciano viu Wendell passando sozinho pela esquerda e tocou, o lateral chegou com tudo, e a finalização passou muito perto.

Logo em seguida, aos 4 minutos, o rebote sobrou para Bobadilla que nem pensou duas vezes e tentou a finalização, mas a bola acabou sendo travada pela defesa adversária.

Após várias tentativas de ataque, saiu o gol, aos 39 minutos. Ferreira foi acionado pela ponta esquerda, canetou o adversário, passou para Marcos Antonio, que só ajeitou para Luciano abrir o placar e chegar ao seu gol 97º gol pelo Tricolor. Mais uma vez, o camisa 10 definiu a vitória são-paulina: 1 a 0, placar final em Caxias do Sul.

O próximo duelo do São Paulo será com o Fluminense, no próximo domingo (27), às 15h, no MorumBIS.