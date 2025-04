O Cuiabá tem mais um compromisso importante pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça (15), a partir das 18h, na Arena Pantanal, o Dourado recebe a visita do Athletico-PR pela terceira rodada da competição.

O Auriverde está na sétima posição, com quatro pontos, mesma pontuação de três clubes que estão à sua frente, mas que levam vantagem nos critérios. Já o Furacão lidera a Série B com seis pontos.

O Dourado realizou seu último treinamento antes da partida na tarde desta segunda-feira, no CT Manoel Dresch. O técnico Guto Ferreira tem como desfalque certo o atacante argentino Yamil Asad, que se recupera de lesão LCA, e também do volante Patrick de Lucca, recém-contratado e que está em período de readaptação.

O Cuiabá disputa pela terceira vez a Série B do Brasileiro. Em 2019, ficou em oitavo lugar. Já em 2020, conquistou o acesso inédito ao Brasileirão, terminando na quarta posição.

O Dourado já realizou, desde então, 78 jogos pela Série B, conquistando 31 vitórias, 24 empates e mais 23 derrotas. Somou 117 dos 234 pontos em disputa, com um percentual de 50% de aproveitamento.

Cuiabá e Athletico-PR já se enfrentaram oito vezes na história, sempre pelo Brasileirão. Na Arena Pantanal são duas vitórias para cada equipe.

O técnico Guto Ferreira soma sete jogos no comando técnico do Cuiabá, com cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Em 22 anos de história, o Cuiabá conquistou 13 títulos do Mato-Grossense, sendo o primeiro em 2003, no ano de profissionalização do clube.