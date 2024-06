O Cuiabá não tomou conhecimento do Criciúma na tarde deste domingo (9), goleando o adversário por 5 a 2, no estádio Heriberto Hulse, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols do time matrogrossense foram marcados por Pitta, Clayson (2), Max e Ramon. Matheusinho e Tobias Figueiredo descontaram para o Tigre.

Com o resultado, o Cuiabá deixou a lanterna do Brasileirão.

O time comandado pelo técnico Petit começou a rodada na última colocação, mas neste domingo somou três preciosos pontos para assumir o 19º lugar e ficar a apenas um tento do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Curiosamente, o primeiro time fora do Z4 é o Criciúma, que poderia se distanciar do grupo dos últimos quatro colocados se vencesse neste domingo.

Ainda assim, o Tigre tem dois jogos a menos que a maioria das equipes do Brasileirão e, por isso, tem boas chances de se afastar do fantasma da Série B.

Cuiabá tem início avassalador

O Cuiabá não se intimidou com o fato de estar jogando fora de casa e tratou de dominar a partida desde os primeiros minutos. Aos 15, os visitantes abriram o placar com Isidro Pitta, que se antecipou à marcação após cruzamento de Jonathan Cafu pela direita e completou para o fundo das redes.

Sete minutos depois foi a vez de Clayson ampliar para o Cuiabá. Desta vez Jonathan Cafu desarmou o adversário ainda no campo de defesa, saiu em velocidade pela direita e tocou rasteiro para Clayson, do outro lado, bater da entrada da área, com categoria, vencendo o goleiro Gustavo.

Como se não bastasse, o Cuiabá ainda marcou o terceiro gol antes do intervalo.

Aos 35, Clayson novamente recebeu pela esquerda, passou por dois marcadores ao conduzir a bola para o meio e bateu no ângulo, marcando um golaço em Criciúma para deixar os visitantes muito próximos da vitória.

Vitória se transforma em goleada

Precisando reverter a situação, o técnico Cláudio Tencati decidiu promover três substituições no Criciúma antes do intervalo, mas de nada adiantou.

Logo no início do segundo tempo, o Cuiabá transformou a elástica vitória em goleada.

No primeiro minuto, Pitta tocou para trás, encontrando Max, que bateu mascado e, ainda assim, viu o goleiro Gustavo protagonizar uma falha bisonha, marcando o quarto gol dos visitantes no jogo.

Criciúma reage

Só que o Criciúma não se deu por vencido e tratou de correr atrás do prejuízo. O primeiro gol dos donos da casa saiu aos 17 minutos, quando Matheusinho aproveitou o cruzamento da direita para completar para o fundo das redes.

Três minutos depois, veio o segundo. Tobias Figueiredo subiu mais alto que a defesa do Cuiabá após cobrança de escanteio e cabeceou firme para o gol, sem chances para Walter.

Trauco é expulso e prejudica o Tigre

Mas, quando todos os torcedores começavam a acreditar em uma reviravolta na partida, veio o balde de água fria.

Trauco atingiu Jonathan Cafu com uma cotovelada no rosto e acabou sendo expulso pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo, deixando o Criciúma com um homem a menos em campo e jogando fora a chance de, ao menos, arrancar o empate dentro de casa após sair perdendo por 4 a 0.

Ramon “fecha o caixão” em Criciúma

Pouco antes do apito final o Cuiabá ainda teve tempo de marcar o quinto gol para selar a vitória fora de casa em grande estilo.

Ramon contou com o escorregão de Ronald, foi conduzindo a bola em direção à área, tabelou e saiu frente a frente com o goleiro Walter, tocando no cantinho, sem chances para o rival, fechando os trabalhos no estádio Heriberto Hulse em uma tarde traumática para a torcida carvoeira.

Ficha Técnica

CRICIÚMA 2 X 5 CUIABÁ

Local: estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

Data: 9 de junho de 2024, domingo

Horário: 15h (de MT)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Farinha (RJ) e Daniel de Oliveira Pereira (RJ)

VAR: Paulo Renato Coelho (RJ)

Gols: Pitta, aos 15 do 1ºT, Clayson, aos 22 e aos 35 do 1ºT, Max, ao 1 do 2ºT (Cuiabá); Matheusinho, aos 17 do 2ºT, Tobias Figueiredo, aos 20 do 2ºT (Criciúma)

Cartões amarelos: Matheus Alexandre, Walter, André Luís (Cuiabá); Eder, Marquinhos Gabriel, Ronald Lopes, Tobias Figueiredo (Criciúma)

Cartão vermelho: Trauco (Criciúma)

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho (Arthur Caíke), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes (Trauco); Barreto (Newton), Higor Meritão (Ronald Lopes), Marquinhos Gabriel (Jonathan) e Matheusinho; Eder e Bolasie.

Técnico: Cláudio Tencati.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson (Guilherme Madruga), Jonathan Cafu (Giménez) e Max (Fernando Sobral); Clayson (Eliel) e Isidro Pitta (André Luís).

Técnico: Petit.