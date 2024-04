O Campeonato Brasileiro de 2024 começa neste final de semana, com jogos neste sábado (13) e no domingo (14). Estão marcados quatro jogos para este sábado e seis para o domingo.

A competição deste ano tem o Palmeiras buscando o tricampeonato consecutivo. O Verdão faz a sua estreia neste domingo (14), às 17h30, diante do Vitória, no estádio Manoel Barradas, em Salvador. Desde o título do São Paulo, em 2008, que um clube não conquista três edições seguidas da maior competição nacional. Antes do Tricolor, apenas o Santos, com cinco títulos na década de 1960, reconhecidos depois pela CBF, alcançou o feito.

Sem paralisação programada para o período da Copa América, que acontece entre junho e julho, a previsão é que a 38ª e última rodada do Brasileirão aconteça no dia 8 de dezembro, um domingo.

O Campeonato não muda seu regulamento. Disputado em pontos corridos, serão 38 rodadas com cada uma das equipes se enfrentando por duas vezes. Os quatro últimos estarão rebaixados para a série B de 2025, os seis primeiros se classificarão para a Copa Libertadores e outros seis clubes vão para a Copa Sul-Americana.

Entre as novidades do Brasileirão 2024 está a comunicação ao público presente das decisões a respeito de lances revisados pelo VAR. Os árbitros de vídeo darão explicações ao público por meio de anúncios feitos pelo microfone. A novidade – testada na final da Supercopa Feminina deste ano – foi aprovada pela Fifa.

Outra inovação é a entrega do Troféu Roberto Dinamite ao artilheiro do Brasileirão. Criada este ano em homenagem ao ex-jogador e ídolo do Vasco, também será concedida nas próximas edições do torneio.