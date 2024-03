Pelo segundo ano consecutivo, o União Esporte Clube se despede da Copa Verde nas oitavas de final diante do Goiás. O Colorado perdeu, na noite de ontem (6), por 2 a 0, em partida disputada no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). O gols da classificação esmeraldina foram anotados por Cristiano e Paulo Baya, sendo um no primeiro tempo e outro na etapa complementar de jogo.

Apesar de mais uma derrota e a desclassificação diante do seu carrasco na Copa Verde, o Colorado até que fez uma boa partida. Mesmo fora de casa, diante da torcida goiana, o time de Rondonópolis não ficou apenas recuado, jogando por apenas uma bola.

A equipe do treinador Luciano Dias, desde o início do jogo, criou boas oportunidades de gols, podendo, inclusive, ter saído na frente do placar ou até mesmo chegado ao empate quando ficou em desvantagem.