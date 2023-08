O Corinthians fez o dever de casa ontem (22) e venceu o confronto de ida das quartas de finais da Copa Sul-Americana contra o Estudiantes-ARG, na Neo Química Arena. Com o gol de Gil, o time paulista venceu os argentinos por 1 a 0 e joga pelo empate na volta para avançar às semifinais do torneio continental.

- Publicidade -

O jogo da volta acontece na próxima terça-feira, às 20h30, no Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. Caso perca por um gol de diferença, independente do placar, a vaga será decidida nos pênaltis.

Antes da partida, o Corinthians, juntamente com a torcida, prestou uma linda homenagem aos sete torcedores, que faleceram após o acidente de ônibus na Rodovia Fernão Dias, quando retornavam do jogo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Com a bola rolando, o time de Luxemburgo começou reativo, trocando passes, estudando os movimentos do Estudiantes. O time argentino chegou a incomodar a defesa paulista, em chutes de média distância. A alternativa para sair da pressão argentina que se formava foi a bola parada. Rojas cobrou escanteio e Gil, de primeira, abriu o placar para o Corinthians, aos 16 minutos.

Na segunda etapa, o Corinthians voltou com a estratégia de esperar o Estudiantes e explorar os contra-ataques, mas pecava nas tomadas de decisões. Quando tinha o domínio da posse de bola, procurou atacar pelos lados, sempre passando por Rojas ou Renato Augusto. O camisa 8 chegou a arriscar de fora da área e passou com um certo perigo do gol argentino. O Estudiantes não marcava a saída de bola do Corinthians e pouco fazia no ataque.

Com mais volume, o Corinthians começou a empilhar e desperdiçar chances de aumentar a vantagem. Primeiro Maycon recebeu de Moscardo, mas o chute saiu fraco e deu tempo da defesa tirar a bola quase em cima da linha. Depois, Romero ganhou a disputa e serviu Mosquito, que isolou, perdendo outra grande chance. Na reta final, o Corinthians trocou passes no ataque e, rondando a área adversária, gastou tempo até o apito final.

Antes da decisão na Argentina, o Corinthians volta a campo no sábado, quando encara o Goiás, na Arena Neo Química, às 20h, pela 21ª rodada do Brasileiro.