A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), em conjunto com os órgãos que compõe a Câmara Temática de Grandes Eventos, elaborou um plano para garantir a segurança durante o jogo de futebol entre o Cuiabá Esporte Clube e o Flamengo, na Arena Pantanal, em Cuiabá, neste domingo (6), às 19h. Mais de 40 mil torcedores são esperados para assistir à partida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

- Publicidade -

O planejamento prevê o emprego de 230 policiais militares dos comandos regionais 1 e 2, e reforço do Batalhão de Ronda Ostensiva Tático Metropolitana (Rotam), Companhia Independente de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), Força Tática, Cavalaria e Batalhão de Trânsito, em parceria com o Corpo de Bombeiros e Polícia Civil.

Além do efetivo da Segurança Pública, também serão empregados 320 profissionais do Cuiabá para controle de acesso do torcedor e mais 295 da Unifort. A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) atuará no bloqueio e fiscalização da Rua Ranulfo Paes de Barros, na lateral da Arena Pantanal. A via será fechada três horas antes do jogo e exclusivamente nesta partida, os portões do estádio serão abertos às 15h.

O comandante do 1º Comando Regional, coronel Wankley Correa Rodrigues, explicou que as equipes policiais irão trabalhar dentro e fora do estádio para garantir um evento sem intercorrências.

“O 1º Comando Regional será responsável por todo policiamento na chegada dos torcedores, nas concentrações e depois do jogo quando ocorre a aglomeração das torcidas. Vai ser uma grande operação. Teremos viaturas, motos e controle de trânsito nos arredores do estádio e isso fará com que as forças de segurança garantam a proteção de quem estará neste evento”, afirma.

O planejamento da Sesp inclui, ainda, acompanhamento do Flamengo, desde a chegada no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, até o retorno para casa, conforme explica o tenente-coronel Luís Fernando Oliveira Dias, do 10º Batalhão, com sede no Ginásio Aecim Tocantins, dentro do complexo esportivo da Arena Pantanal.

“Existe uma série de ações para receber o time os torcedores. Vamos ao aeroporto, realizamos escolta, fazemos segurança nos hotéis onde permanecem os times. Também realizamos a proteção e orientações das torcidas, principalmente das que vem de fora”, afirma.