Com um gol de Enner Valencia, o Internacional venceu o Bolívar-BOL por 1 a 0 na noite de ontem, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, disputado no Estádio Hernando Siles, em La Paz. Foi a primeira vitória Colorada jogando na capital boliviana. Com o resultado, o Inter pode até empatar o jogo da volta, que ainda assim garante uma vaga nas semifinais da competição. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (29), às 18h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Quem passar encara o vencedor do duelo entre Fluminense e Olimpia-PAR.

- Publicidade -

A primeira etapa começou com o Bolívar pressionando e partindo para o ataque. Aos 10 minutos, Francisco da Costa aproveitou uma sobra na entrada da área e chutou. A bola desviou em Aránguiz e quase enganou o goleiro Rochet, que fez grande defesa. Ciente dos efeitos da altitude de 3.600 metros, o Inter adotou uma postura mais defensiva, trocando passes, mantendo a posse de bola e aproveitando possíveis espaços para atacar.

E esse espaço surgiu aos 15. Alan Patrick deu assistência para Enner Valência, que invadiu a área e bateu cruzado no canto de Lamp para abrir o placar. O time da casa não se abateu e partiu em busca do empate. Aos 18, Patito cruzou da esquerda e Francisco da Costa cabeceou com perigo à direita da meta. Aos 26, Villamíl arriscou de longa distância e Rochet espalmou para escanteio.

Pouco depois, Justiniano cobrou escanteio e Ferreyra cabeceou rente à trave. Aos 40, Justiniano cruzou da esquerda e Bejarano, livre de marcação, cabeceou por cima, perdendo grande chance.

Na volta para o segundo tempo, o Inter manteve o ritmo cadenciado, buscando evitar o desgaste e encontrar espaços para atacar. Aos sete minutos, Aránguiz deu passe para Enner Valencia que entrou livre pela esquerda, mas adiantou demais a bola e o goleiro Lamp fez a defesa. Aos 14, Alan Patrick avançou pelo meio, chutou rasteiro e mandou à direita do gol. O Bolívar voltou a atacar aos 16, Villamíl arriscou de longa distância e Rochet espalmou. Aos 19 os donos da casa quase empataram.

Após cruzamento da direita, Ronnie Fernández cabeceou e carimbou a trave. No restante da segunda etapa, a equipe boliviana seguiu insistindo, mas o Colorado se defendeu bem, resistiu à pressão e garantiu a vitória.