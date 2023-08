A Arena Pantanal, em Cuiabá, poderá receber uma partida da Seleção Brasileira ainda neste ano, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O estádio recebeu uma equipe da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na quinta-feira (3), para análise da estrutura. A visita técnica foi acompanhada pelo secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Jefferson Neves, e pelo secretário adjunto de Esporte, David Moura.

“A conversa foi das melhores possíveis. O vistoriador deu uma pausa na inspeção e falou que não tinha muito mais o que olhar porque já estava tudo certo. Com toda certeza, a Arena vai sair na frente em relação a muitos outros estádios do país que não tem tanta utilização”, destacou Jefferson Neves.

Com os investimentos da atual gestão do Governo de Mato Grosso, a Arena Pantanal já recebeu jogos da Copa América de 2021 e a Supercopa do Brasil em 2022. Atualmente, recebe jogos do Cuiabá na série A do Campeonato Brasileiro.

A qualidade do gramado, das instalações e dos vestiários, e a manutenção dos espaços também tem sido um diferencial, como enfatizou o secretário.

David Moura ressaltou que o local passa por manutenções e melhorias periódicas e contínuas e que isso contribui para que o estádio possa ser escolhido também para sediar as eliminatórias da Copa.

“A gente cuida bem da Arena todo santo dia, temos uma equipe de servidores sensacional que vive isso aqui toda semana, sábado e domingo. Acredito que a vistoria foi um sucesso e temos tudo para trazer esse jogo que é um sonho para nós e toda a população”, ressalta o secretário.

A Arena Pantanal tem capacidade para cerca de 44 mil torcedores e possui um sistema integrado de videomonitoramento para vigilância durante 24 horas, permitindo o acompanhamento de tudo o que acontece no estádio e no entorno, além de toda a troca de capacitores dos refletores de iluminação interna.

O presidente da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), Aron Dresch, acompanhou a vistoria e também acredita que a Arena Pantanal é uma forte concorrente para pleitear os jogos da seleção canarinho.

“Nós não temos dúvidas de que este jogo virá pra cá. Nós temos uma Arena linda de Copa do Mundo que recebe jogos de série A e por sinal, domingo terá Cuiabá e Flamengo, que vai ser um grande jogo, com arena lotada”, afirma.