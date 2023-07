Em partida válida pela 11ª rodada do Grupo A5 do Brasileirão Série D, o União venceu o Iporá-GO por 3 a 0, na tarde deste sábado (1), no Estádio Municipal Luthero Lopes.

Num início de jogo avassalador, o time de Rondonópolis marcou três gols em 19 minutos. O domínio do adversário foi tão grande, que só não fez mais, pois tirou o pé. Os gols do Colorado foram anotados pelo estreante Wesley, Ruan Bahia e Pikachu.

Com o resultado, o Colorado subiu para 20 pontos e, beneficiado pela derrota do Operário por 3 a 0 para o Anápolis (GO), dorme na liderança da chave.

O Vermelhinho ainda pode ser ultrapassado nesta rodada pelo Ceilândia (DF), que enfrenta o Interporto (TO), neste domingo (2). O União volta a campo pela competição nacional no próximo sábado (8). O adversário será o Operário (VG).