Em uma noite na qual abusou de perder gol, inclusive um pênalti, com Luis Henrique, o União ficou no 0 a 0 contra o Anápolis (GO).

Com a igualdade do placar, na partida disputada no Estádio Municipal Luthero Lopes, neste sábado (24), o Colorado desperdiçou a chance de voltar a liderar o grupo, já que o Ceilândia (DF) empatou, em 1 a 1, com o Brasiliense (DF).

O Ceilândia, com o resultado obtido, no clássico candango, foi a 18 pontos. Beneficiado pelo empate entre o União e Anápolis, segue na liderança isolada do grupo.

A PARTIDA

O time do treinador Odil Soares controlou toda a partida e teve um grande volume de jogo.

Somente no primeiro tempo, o Vermelhinho perdeu quatro chances claras de tirar o zero do placar, enquanto o goleiro Elias pouco foi incomodado pelo ataque do time goiano.

Na segunda etapa de jogo, o União voltou um pouco abaixo. Mesmo assim, a equipe conseguiu criar boas oportunidades, com direito a bola na trave e a penalidade desperdiçada por Luiz Henrique, que bateu muito mal.

O União ainda atuou os minutos finais com um jogador a mais, em virtude da expulsão do defensor Rafael.

No entanto, o time de Goiás, contando com a falta de pontaria do time da casa, conseguiu segurar a pressão e saiu de campo com um ponto importantíssimo para suas pretensões na competição.

VICE-LIDERANÇA

Já o União, que tem 17 pontos e dorme provisoriamente a vice-liderança da chave, torce contra uma vitória do Operário Varzea-grandense sobre o Iporá-GO, na tarde deste domingo (25), para não ser ultrapassado na tabela de classificação. Na quarta colocação, o Chicote tem 15 pontos.

VOLTA A CAMPO

Na próxima rodada da Série D, o União recebe sábado que vem (1) o Iporá-GO, no estádio Luthero Lopes.