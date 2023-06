O União conheceu em solo goiano mais um resultado negativo longe do Luthero Lopes. Com um gol sofrido já no final da partida, o Vermelhinho perdeu, na tarde deste sábado (3), para o Anápolis (GO), por 1 a 0.

Disputada no estádio Jonas Duarte, a partida foi válida pela quinta rodada da competição nacional. O gol da derrota do time de Rondonópolis foi sacramentada aos 44 minutos da segunda etapa. O zagueiro Rafael aproveitou uma cobrança de falta pela direita e marcou de cabeça.

Com a derrota, a segunda na Série D deste ano, ambas para times goianos, o Colorado perdeu a terceira colocação do Grupo 5.

Com sete pontos conquistados até aqui, com duas vitórias, duas derrotas e um empate, o União aparece agora em quarto lugar, vendo os líderes do grupo mais distantes.

O Ceilândia (DF) e o Anápolis dividem a liderança, com 11 pontos. Com o time da capital federal levando a melhor nos critérios de desempates. Com isso, liderando o grupo.

Depois de duas partidas disputadas longe de seus domínios, o time comandado pelo treinador Odil Soares volta a jogar em casa, no Luthero Lopes.

O União, com a obrigação de vencer para continuar pontuando entre as quatro equipes do grupo que passam para a próxima fase, pega o Brasiliense, que ocupa a terceira colocação, com oito pontos. A partida está marcada para esta quarta-feira, às 15h (horário de Mato Grosso).