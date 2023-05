O União volta a campo na tarde deste sábado (20), às 15h. Em partida válida pela terceira rodada do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro 2023, o colorado recebe, no Estádio Municipal Luthero Lopes, um velho conhecido: o Operário Várzea-grandense, rival que superou na semifinal do Estadual deste ano.

Ainda invicto na competição, o União, após o empate sem gols no jogo disputado sábado passado contra o Ceilândia (DF), no Luthero Lopes, vai em busca da primeira vitória em casa na competição e, com isso, se manter na zona de classificação à próxima fase.

Além da primeira vitória em seus domínios, o Vermelhinho quer ascender na tabela de classificação do grupo, onde ocupa a terceira colocação, com quatro pontos ganhos, os mesmos que o vice-líder do grupo, o Ceilândia. O líder é o Anápolis (GO), com 6 pontos.

Mas, deverá encontrar uma parada dura pela frente. O Chicote vem embalado após se recuperar na rodada passada, com a vitória conquistada fora de casa por 2 a 0 contra o Real Ariquemes, depois de estrear com derrota em casa diante do Brasiliense, também por 2 a 0.

O treinador Odil Soares prega cautela diante do rival, que vem logo atrás na tabela, na sexta colocação com três pontos. “É um confronto direto dentro da tabela, sabemos que se a gente bater o Operário, ficamos na frente, mas se perdermos, eles nos ultrapassam”, disse em entrevista o treinador