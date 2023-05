Em partida válida pela segunda rodada do Grupo A5 da Série D 2023, o União ficou apenas no empate com o Ceilandia – DF, em 0 a 0, na tarde deste sábado (13), no Estádio Municipal Luthero Lopes.

- Publicidade -

Emblado pela vitória da estreia, a expectativa do time colorada era fazer valer o mando de campo e vencer o time do Distrito Federal. Com isso, garantir a liderança do grupo.

No entanto, a equipe comandada pelo treinador Odil Soares não conseguiu repetir o mesmo brilho do futebol apresentado na estreia e se impor dentro de campo contra o time visitante, que via no empate fora de casa um bom resultado.

Sem grandes emoções ao longo dos mais de 90 minutos de bola rolando, o empate acabou sendo mesmo justo, pelo pouco que fizeram em campo os jogadores dos dois times.

Com empate sem gol, as duas equipes viram o Anápolis assumir a liderança do grupo A5 com seis pontos, somando 100% de aproveitamento na competição até aqui.

Com os mesmos quatro pontos do Ceilandia, o União está em terceiro pelos critérios de desempate. O colorado soma dois gols de saldo, que foram marcados na estreia fora de casa, na vitória de 2 a 0 contra o Interporto de Tocantins.

Já o time de Brasília conta com quatro gols da vitória dentro de casa contra o Iporá-GO, por 4 a 0. Na terceira rodada, no próximo sábado (20), o União recebe o Operário Várzea-grandes, no Luthero.