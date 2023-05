Vice-campeão mato-grossense de 2023, o União inicia neste sábado (6), longe de seus domínios, a sua caminhada na Série D do Brasileiro, onde tem como principal objetivo ascender à Série C no próximo ano.

A partida de estreia será contra o Interporto, às 15h (horário de MT), no estádio General Sampaio, na cidade de Porto Nacional, em Tocantins. As duas equipes estão no grupo 5 da competição, que reúne 64 clubes. União e Interporto têm a companhia no grupo de Anápolis, Brasiliense, Ceilândia, Iporá, Operário Várzea-grandense e Real Ariquemes.

“Iniciamos neste sábado a nossa saga na Série D e o elenco está preparado e focado em conquistar o principal objetivo, que é o acesso à Série C no próximo ano”, disse o presidente Reydner Souza. “Esperamos contar com todo o apoio da nação colorada para buscar este feito e também o título da competição”, acrescentou.

Para disputar o torneio, o Vermelhinho manteve a base do time que ficou com o vice no Estadual e o treinador Odil Soares recebeu como reforços: os laterais Danilo Silva e Udson, o zagueiro Wallison, os volantes Jacksom, Douglas Nathan e Luis Henrique, o meia-atacante Lelo e os atacantes, João Guilherme, Dagson e Gersinho.