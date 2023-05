O União venceu o Interporto do Tocantins por 2 a 0 e estreou com vitória a sua caminhada na Série D do Brasileiro.

Com direito da “Lei do ex”, o atacante Lelo, contratado para a disputa da Série D, marcou os dois gols da vitória colorada na partida disputada na tarde deste sábado (6), no estádio General Sampaio, na cidade tocantinense de Porto Nacional.

Os gols do atacante Lelo, que defendeu as cores do time tocantinense na temporada passada, foram marcados todos no final da segunda etapa, aos 40 e 47 minutos.

O vermelhinho volta a campo pela segunda rodada da série D, no próximo sábado (14). Recebe no Luthero Lopes, às 15h (horário de MT), o Ceilandia. A equipe do Distrito Federal também estreou com vitória na competição, vencendo em casa o Iporá por 4 a 0.

União, Interporto, Ceilandia e Iporá têm a companhia no grupo 5 da Série D do Anápolis, Brasiliense, Operário Várzea-grandes e Real Ariquemes.

REGULAMENTO

Ao todo, o Brasileiro da Série D reúne 64 participantes, que estão divididos em oito grupos de oito equipes cada.

Na primeira fase, os clubes jogarão entre si em cada grupo, em turno e returno.Os quatro melhores de cada grupo avançam para a fase seguinte, totalizando 32 equipes.

A partir daí, os jogos são eliminatórios, com partidas de ida e volta. Os quatro clubes que chegarem às semifinais são promovidos para série C no ano que vem.