O União fez valer o fator casa e venceu com propriedade o Operário, na tarde deste sábado (20), por 2 a 0, no estádio Municipal Luthero Lopes.

O colorado, praticamente, controlou as ações ao longo de toda a partida, que teve início sob um forte calor. Porém, até a marca dos 20 minutos da primeira etapa o duelo seguiu morno, sem grandes lances.

A partir daí, as equipes foram se soltando e o União mostrou efetividade que faltou no empate sem gols diante do Ceilandia, na semana passada.

Já nos descontos do tempo regulamentar do primeiro tempo, aos 46 min, Udson aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou forte para o fundo das redes do chicote, que este ano ainda não venceu o time rondonopolitano.

Na volta do intervalo, o vermelhinho chegou ao segundo gol com um chute de fora da área de Jackson, aos 17 minutos, dando números finais ao duelo.

Primeira vitória colorada em casa na Série D do Brasileiro deste ano, o almejado resultado positivo deixa o time de Rondonópolis na vice-liderança do grupo A5, com 7 pontos ganhos, dos 9 disputados até aqui.

Na quarta rodada, o Colorado visita o Iporá, de Goiás, no próximo domingo (28), às 14h30, no estádio Ferreirão.