A Arena Pantanal será palco da partida decisiva entre Cuiabá e União, de Rondonópolis, pelo Campeonato Mato-grossense de Futebol. O jogo que definirá o campeão da competição estadual ocorre neste sábado (08/04), às 15h30.

Na primeira partida da final, que foi realizada nessa quarta-feira (05/04), no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, o Cuiabá venceu o duelo por 2 a 0. Com a vitória, o Dourado abre vantagem para o jogo de volta, em que joga em casa e pode até perder por um gol de diferença.

Invicto na competição, o clube cuiabano busca seu 12º título estadual, além do tricampeonato seguido. Já o time de Rondonópolis teve o segundo melhor aproveitamento (66%) na primeira fase da competição e está na final do Estadual pelo segundo ano consecutivo.

Os ingressos são vendidos a partir de R$10 no setor Oeste Inferior e estão disponíveis nas lojas Dourado Store dos shoppings Estação e Pantanal e também na Escolinha do Cuiabá.

Além do Camarote, o time mandante disponibilizou o setor Oeste Inferior para a torcida Dourada e, Norte Inferior, aos visitantes. Os setores estão localizados no nível 1 do estádio e contam com espaços para portadores de cadeira de roda e acompanhantes, assentos para obesos e para portadores de mobilidade reduzida.

“Para garantir condições adequadas às equipes e aos torcedores, a Arena Pantanal passa por manutenções periódicas e volumosas, tendo em vista a grandiosidade do espaço. Que o público presente possa torcer muito por seu time, nosso estádio está em constante melhoria para a celebração do futebol mato-grossense”, informa o secretário da Secel, Jefferson Carvalho Neves.