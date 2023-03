Sem qualquer vantagem, União e Operário Várzea-grandense se enfrentam neste sábado (25), a partir das 15h30, no Estádio Luthero Lopes, para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Mato-grossense. Invicto no Estadual deste ano atuando dentro de casa, o colorado conta com o fator casa e o apoio do seu torcedor para conquistar a vaga.

Depois do empate na partida de ida disputada no domingo (19) passado, no Estádio Presidente Dutra, o Dutrinha, em Cuiabá, ao time de Rondonópolis uma vitória por uma vantagem mínima é o suficiente para avançar à final e pegar o vencedor do confronto entre Cuiabá e Luverdense, que decidem a outra vaga no próximo dia 1, na capital mato-grossense.