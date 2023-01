O Campeonato Mato-grossense 2023 começa neste sábado (21). Às 18h, União e Academia se enfrentarão no Estádio Municipal Luthero Lopes, em Rondonópolis. A expectativa das duas diretorias é de que um bom público compareça para conferir o confronto entre as duas equipes de Rondonópolis.

De mando do União, os ingressos para a partida já estão sendo comercializados, antecipadamente, em quatro pontos de vendas: Boca Sport, no centro; Bar do Dantas, na Vila Operária; Panificadora Vip, no Jardim Atlântico; e no Centro de Treinamentos (CT) do colorado.

Os ingressos para assistir o duelo entre União e Academia são vendidos a R$ 20 (inteira) e 5% da renda total da partida será destinada ao tratamento do jovem Handrey (17), que foi jogador da categoria de base do Academia e teve que interromper sua carreira por conta de uma doença rara no coração.

“Estou bem otimista e acredito que a nossa torcida vai comparecer em peso e mostrar para todo o Estado que tem a maior e mais apaixonada torcida de Mato Grosso”, disse o presidente do colorado, o advogado Reydner Souza.

“Eu acredito que teremos um bom público, por conta do horário (18h), no início da noite, e o jogo ser num sábado”, comentou o gestor do Academia Futebol Clube, o desportista Carlos Henrique, o Carlinhos Pitbull.

As duas equipes trabalharam forte esta semana que antecede a estreia no Estadual, com treinos técnicos e táticos. “O time trabalhou focado para fazer um bom jogo contra o Academia e sair com os três pontos”, disse Reydner.

Já Carlinhos destacou que os jogadores do Academia, que é um clube novo e vai para disputa do seu terceiro campeonato na elite do futebol mato-grossense, estão motivados para estreia diante do União, que é um time de tradição.

“Os jogadores estão trabalhando com foco e determinação para estrear com o pé-direito contra o União, um rival de camisa forte e tem a maior torcida de Mato Grosso. Queremos repetir o resultado do ano passado, quando vencemos por 2 a 1”, lembrou.

As duas equipes vêm para o Estadual deste ano com os mesmos treinadores da temporada passada. Enquanto o União segue com Odil Soares, Edilson Junior continua no comando do Academia.

Os dois treinadores devem divulgar a escalações de suas equipes para a partida de amanhã apenas momentos antes da bola rolar no gramado do Luthero Lopes. O elenco do colorado para esta temporada, que treina desde o dia 5 de dezembro do ano passado, tem a mesma base de jogadores do ano passado, o que deve facilitar o entrosamento da equipe.