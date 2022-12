A Associação de Judô Libânio, em parceria com a Prefeitura de Rondonópolis e apoio técnico da Liga de Judô Mato-grossense, realizou no sábado passado (26/11) o torneio esportivo “Kazuo Ninomiya Judô Open 2022”, em homenagem e gratidão a um dos fundadores da Liga, o Kazuo Ninomiya, já falecido e que dedicou sua vida com muita intensidade ao desenvolvimento do Judô de Mato Grosso.

O evento foi realizado no Ginásio da EEMOP em Rondonópolis, com a participação de 220 atletas das equipes da Associação de Judô Libânio, Associação Presbiteriana Socioeducacional Maná, Associação Judô Carlo Acutis, Associação Cultura Física de Rondonópolis, Colégio CIE, Projeto Judô nas Escolas, Associação de Judô de Várzea Grande, Arruda Team de Coxim-MS e a participação especial dos atletas do Projeto “Esporte para Além das Fronteiras”, desenvolvido pela Prefeitura de Várzea Grande.

Na ocasião, o professor Manao Ninomiya, faixa vermelha/9º DAN e pai do Kazuo Ninomiya, recebeu as honrarias em homenagem póstuma das mãos do presidente da Liga, o professor Robério Libânio. “Nossos sinceros agradecimentos ao deputado estadual Ondanir Bortolini (Nininho), à equipe do SAMU, às diretoras Diomar Aparecida da Silva (EEMOP) e Eliane Zamprome (EMEB Rosalino Antônio da Silva), à Câmara Municipal e às secretárias de Educação e de Esportes e Lazer de Rondonópolis, Mara Gleibe e Ione Rodrigues, aos professores, pais e atletas que não mediram esforços para participar deste evento”, externou Robério.

Classificação Geral: 1º Lugar – Associação Presbiteriana Socioeducacional Maná/Cuiabá; 2º Lugar – Associação de Judô de Várzea Grande; 3º Lugar – Arruda Team de Coxim/MS; 4º Lugar – Associação de Judô Libânio/Rondonópolis; 5º Lugar – Associação Judô Carlo Acutis/Cuiabá. Participação Especial: Projeto “Esporte para Além das Fronteiras”/Várzea Grande; Colégio CIE – Rondonópolis; Associação Cultura Física de Rondonópolis; Projeto “Judô nas Escolas”, de Rondonópolis.