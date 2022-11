Enquanto o time paulista ainda briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, o Flamengo já tem a sua situação definida e não depende da classificação do Brasileirão. Tem passe livre direto à Libertadores de 2023.

Depois da eliminação da Copa do Brasil, o Corinthians volta a ficar frente a frente com o seu algoz. Agora pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, recebe o Timão nesta quarta-feira, 2, no Maracanã, a partir das 20h30.

Enquanto isso, a preparação do Corinthians foi encerrada na manhã desta terça, no CT Joaquim Grava, com treino comandado pelo técnico Vítor Pereira, que viajou com a delegação, mas está suspenso e não poderá ficar à beira do gramado. Ele será substituído pelos auxiliares Filipe Almeida e Luís Miguel .

A expectativa é pelos retornos do zagueiro Balbuena e do meia Renato Augusto, que foram poupados do jogo do último fim de semana. Roni e Rafael Ramos, recuperados de Covid, voltaram aos treinos e ficam à disposição da comissão técnica para a partida.

A provável escalação tem Cássio; Fagner, Gil, Balbuena (Robert) e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto (Giuliano); Mateus Vital, Yuri Alberto e Róger Guedes.