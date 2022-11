Nos últimos dias, o Flamengo conquistou tanto o título da Copa do Brasil quanto da Copa Libertadores, e além dos troféus, levou uma bolada em premiações, assim como uma vaga para a próxima edição do torneio continental. Com seu acesso para a Libertadores garantido, a equipe acabou abrindo duas novas vagas para a competição através do Campeonato Brasileiro.

O time comandado por Dorival Júnior atualmente ocupa a terceira colocação do Brasileirão, e por ter vencido a Copa do Brasil e a Libertadores, já conseguiu assegurar uma vaga direta para a fase de grupos da próxima edição da competição, independentemente da posição em que fique no torneio nacional.

De acordo com o regulamento, os seis primeiros colocados do Brasileirão têm direito a uma vaga na competição continental, sendo que os quatro primeiros colocados irão diretamente para a fase de grupos, enquanto o quinto e o sexto disputam a pré-Libertadores. Caso o Campeonato Brasileiro acabasse hoje, as vagas diretas seriam ocupadas por times que estão do primeiro ao quinto lugar, já que o Flamengo está em terceiro. Dessa forma, os classificados seriam o Palmeiras, Internacional , Corinthians e Fluminense.

No entanto, as conquistas do Flamengo acabaram alterando também a classificação para a pré-Libertadores, que irá contemplar as equipes que estão na sexta, sétima e oitava colocação do Brasileirão, que atualmente seriam o Athletico-PR, Atlético-MG e o São Paulo.

Com isso, em 2023 os clubes brasileiros terão uma participação ainda maior no torneio mais importante do continente sul-americano, tendo mais uma vez a oportunidade de dominar a competição, como tem ocorrido nos últimos anos, já que somente o Flamengo, disputou 3 das últimas quatro finais do torneio.

Elogios da FIFA

Marcando mais uma vez na final da Libertadores, Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi o responsável pelo gol que garantiu o triunfo do Flamengo na decisão. Com o tento anotado, o atacante além de fazer a alegria da nação rubro-negra, também acabou caindo nas graças da FIFA , que elogiou o camisa 9 no Instagram.

“Três finais de Libertadores, quatro gols. Gabigol é jogador de jogo grande”, dizia a publicação da entidade. Que na postagem seguinte ainda fez uma indagação “Será que ele estará no elenco do Brasil para a Copa?”.

Um dos principais nomes do Mengão na temporada, Gabigol disputou 62 partidas com o clube carioca até aqui. Ao longo dessa trajetória, o atacante marcou 29 gols e deu 5 assistências. Além disso, se tornou um dos principais jogadores de criação da equipe, já que após Pedro ocupar merecidamente a vaga de centroavante, o camisa 9 passou a atuar mais pelas beiradas do campo, mas em muitas ocasiões ao longo da partida retorna até o meio-campo para montar jogadas e dar opções de passe para o restante da equipe.

Após conquistar o título no último sábado (29), Gabigol relatou que a temporada foi bastante cansativa por conta do elevado número de jogos, e em tom jocoso afirmou que já teria sido liberado para tirar suas férias. “A gente realmente está muito cansado! Eu fiz o meu maior número de jogos esse ano, então até já pedi férias e me liberaram! (risos). Já estou anunciando, aí. Agora é só descansar!”, relatou o atacante.