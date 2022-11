Uma vitória sobre o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 20h30, no Allianz Parque, garante ao Palmeiras o seu 11º título de campeão brasileiro. A situação da equipe alviverde é tão confortável que caso o Internacional tropece contra o América-MG, em Belo Horizonte (MG), às 15h também desta quarta-feira, o time comandado por Abel Ferreira já se sagra campeão na 35ª rodada sem entrar em campo.

O Palmeiras é o time com mais vitórias (21, seguido pelo Flamengo e Fluminense, com 18), menos derrotas (duas, seguido pelo Internacional, com quatro), melhor saldo de gols (37, seguido pelo Flamengo, com 24), melhor ataque (59 gols, seguido por Flamengo e Fluminense, com 56) e melhor defesa do Brasileirão (22 gols sofridos, seguido pelo Internacional, com 30).