Na semana da grande final da Libertadores contra o Athletico (PR), o Flamengo concluiu nesta segunda-feira (24) a preparação para a partida contra o Santos, que será disputada hoje (25), às 20h45, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. Esse será o último jogo do Mengão no Rio antes do embarque para Guayaquil.

Os atletas participaram de uma atividade tática sob o comando do técnico Dorival Júnior. O volante Vidal recebeu alta hospitalar após drenagem realizada na perna direita e seguirá tratamento no CT a partir de hoje. Já o lateral-direito Varela realizou exame que constatou lesão no músculo posterior da coxa esquerda e segue o tratamento.

Flamengo e Santos já se enfrentaram em 131 oportunidades, com equilíbrio total. Foram 48 vitórias do Mengão, 35 empates e 48 derrotas. No primeiro turno do Brasileiro, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1, na Vila Belmiro, com gols de Pedro e Gabi.

O provável Flamengo que encara o Santos no Maracanã deve ter Santos, Matheuzinho, David Luiz, Pablo e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Pulgar, Victor Hugo e Everton Ribeiro; Everton Cebolinha, Marinho e Pedro.

FURACÃO X PALMEIRAS

O elenco do Athletico Paranaense também se reapresentou no CAT Caju na tarde desta segunda-feira (24) e realizou o único treinamento visando a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (25), o Furacão volta aos gramados para enfrentar o líder Palmeiras, às 20h45, no Estádio Joaquim Américo.

Esta será a última partida do Rubro-Negro paranaense antes da final da Libertadores contra o Flamengo, que acontece no sábado (29), em Guayaquil.