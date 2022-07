Para responder essa pergunta, é preciso analisar a situação como um todo. Afinal de contas, os cassinos online são legais no Brasil? Quem se cadastra, deposita algum dinheiro e joga nesses sites está infringindo alguma lei nacional? E, além da licença, que outros aspectos é preciso analisar antes de se cadastrar em um cassino online?

A febre dos cassinos online começou durante a pandemia de Covid-19, em 2020, mas não parece ter ido embora com a volta da “vida normal”. Cada vez mais, brasileiros se cadastram nos sites para se divertir em jogos que simulam um cassino real e, por vezes, transformar isso em uma brincadeira lucrativa. Mas será que é fácil encontrar um cassino online licenciado em 2022?

Ou seja, ao entrar em um cassino online, os brasileiros estão se registrando em empresas registradas e licenciadas fora do país, que têm direito de operar contas criadas aqui. Existe um Projeto de Lei em andamento que visa regularizar esse mercado no Brasil, mas a pauta não parece estar perto de ser resolvida.

Antes de saber se é fácil encontrar um cassino online licenciado, precisamos ter certeza de um ponto importante: ao se registrar em um desses sites, o brasileiro está infringindo alguma lei? A resposta é não, e é possível encontrar os melhores cassinos online do país através dessas análises completas .

Como encontrar um cassino online licenciado?

Encontrar um cassino online que conte com as devidas licenças para poder operar normalmente não é, hoje em dia, uma tarefa muito complicada. Portanto, respondendo à pergunta feita no título deste artigo: sim, é fácil encontrar um cassino licenciado em 2022.

Isso porque, como citado, as maiores empresas do ramo no mundo têm versões de seus sites totalmente adaptadas ao público brasileiro. Logo, fazendo uma pesquisa na internet, é possível achar marcas de credibilidade.

Mas o que é, na prática, um cassino online licenciado?

Um cassino que conte com a licença, ou seja, a chancela, de empresas reguladoras. Essas licenças garantem que o site está operando conforme a lei do país em que está estabelecido e que utiliza práticas justas em seus jogos, meio de pagamento e no atendimento ao usuário.

Dependendo do país, diferentes instituições são responsáveis por emitir essas licenças. Aqui estão algumas das principais: