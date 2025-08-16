A vereadora Mariuva Valentin (MDB) será uma das representantes de Mato Grosso na Conferência Nacional de Políticas Públicas para Mulheres, que acontece em Brasília (DF), entre os dias 16 e 19 de setembro. A parlamentar foi eleita como representante durante a Conferência Estadual de Políticas Públicas para Mulheres realizada em Cuiabá nos dias 13 e 14 deste mês.

Em visita ao A TRIBUNA na tarde desta sexta-feira (15), Mariuva elencou os principais pontos que serão levados ao debate na conferência nacional. Entre eles está a questão da violência contra a mulher, uma situação que vem causando preocupação, conforme explica, principalmente nos últimos anos em Mato Grosso.

Outro ponto que deve ser incluído no debate nacional é a necessidade e importância da criação de secretarias de políticas públicas para mulheres em todos os municípios.

“É importante ressaltar que essa era uma luta que já vínhamos encampando em Rondonópolis e agora o prefeito [Cláudio Ferreira] atendeu aos pedidos e está criando a Superintendência de Políticas para Mulheres na estrutura da prefeitura. Apesar de não ser uma secretaria, é um passo muito importante que acreditamos que vai contribuir muito para reorganizar a rede do município que está desmantelada”, argumentou a vereadora.

Também será prioridade no debate, conforme destaca Mariuva, a abertura de novas delegacias especializadas de defesa da mulher, bem como o atendimento 24 horas para as vítimas.

“Para se ter uma ideia, em Mato Grosso temos atualmente somente três delegacias da mulher. O que queremos é que as delegacias especializadas sejam abertas em outros municípios, inclusive, os menores”, apontou e ressaltou que muitas mulheres vítimas de violência deixam de denunciar em delegacias normais por se sentirem intimidadas.

Nas delegacias especializadas há equipes preparadas para atender esse tipo de vítima.

Por fim, ainda deve ter prioridade a discussão sobre a criação de uma lei nacional que garanta a mulheres na 39ª semana de gravidez optarem pelo parto normal ou cesariana na rede pública de saúde.

“Aqui em Rondonópolis tivemos essa lei sancionada e no estado, nesta semana, também foi sancionada a lei com a mesma garantia para as mulheres. Nós queremos que seja nacional”, externa a vereadora que foi autora da lei municipal, tendo a vereadora Kalynka Meirelles (PL) e o vereador José Felipe Horta (PL) com coautores.

Para Mariuva, a realização das conferências municipais, estadual e nacional de políticas públicas para mulheres é fundamental para que haja avanço no combate a violência contra a mulher, ampliação das políticas públicas de saúde e de políticas de prevenção da violência.