São Paulo, 14 de agosto de 2025 – Foi realizado hoje, na B3, o leilão promovido pelo Ministério dos Transportes e Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para concessão do lote rodoviário Rota Agro (BR-060/364/GO/MT), inserido nos estados de Mato Grosso e Goiás.

O Consórcio Rota Agro Brasil, composto por Camaçari Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; Azevedo & Travassos Infraestrutura I Fundo de Investimento em Participações; Sobrado Construção LTDA; GAE Construção & Comércio LTDA foi o vencedor ao apresentar apresentou proposta de desconto de 19,70% sobre a tarifa básica de pedágio.

O trecho concedido possui extensão total de 490,07 km. Ao longo de 30 anos, o contrato estima investimentos de R$ 4,42 bilhões em Capex e R$ 2,84 bilhões em Opex.

Das obras previstas, destacam-se a duplicação de pistas, implementação de faixas adicionais, vias marginais, travessias, acessos, pontos de parada para ônibus, passarelas, passagens de fauna e caixas para contenção de materiais perigosos.

Entre os municípios que integram essa malha rodoviária está a cidade de Rondonópolis, localizada na região Sudeste do Mato Grosso, cujo trecho compreende as rodovias BR-163 e BR-364, responsáveis por transportar a produção agrícola e industrial para os grandes centros metropolitanos e portos do Brasil. Os trechos completos da Rota Agro são:

BR-060/GO: Início no entroncamento com o Contorno de Rio Verde/GO, até a entrada da BR364 (Contorno de Jataí/GO);

Início no entroncamento com o Contorno de Rio Verde/GO, até a entrada da BR364 (Contorno de Jataí/GO); Contorno de Jataí: Início no entroncamento com a da BR-158 com a GO-184 até o entroncamento entre a BR-364 e a GO-158;

Início no entroncamento com a da BR-158 com a GO-184 até o entroncamento entre a BR-364 e a GO-158; BR-364/GO: Início na BR060/GO até a Divisa GO/MT (Santa Rita do Araguaia);

Início na BR060/GO até a Divisa GO/MT (Santa Rita do Araguaia); BR-364/MT: Início na Divisa GO/MT (Alto do Araguaia) até a entrada da BR163 (Rondonopólis);

Início na Divisa GO/MT (Alto do Araguaia) até a entrada da BR163 (Rondonopólis); Contorno do Araguaia: Início entre a BR364/GO, até a entrada a BR364/MT (contorno das cidades de Santa Rita do Araguaia e Alto Araguaia).

“Do campo ao prato, passamos pelas estradas em diversos momentos: desde a produção, na hora de colher e adubar, até o transporte para o processamento dos alimentos. E, por fim, o trajeto do alimento industrializado até as casas das pessoas. Isso evidencia a importância das rodovias”, disse Renan Filho, ministro dos Transportes.

“Ao realizarmos uma infraestrutura de qualidade, onde se tem uma rodovia duplicada, onde se tem serviços operacionais, e sobretudo pontos de parada e descanso de caminhoneiros, nós poderemos e vamos propiciar um projeto bem-estruturado e condições de trabalho dignas para quem realmente transforma as mercadorias e também as riquezas desse país” afirmou, em discurso no certame, o diretor-geral da ANTT Guilherme Theo Sampaio.

“Nós, da B3, temos muito orgulho em contribuir para o encontro de bons projetos públicos com investidores privados. Agradecemos a confiança e parceria do Ministério dos Transportes e ANTT para a realização de mais este projeto. Contem sempre conosco no esforço de promover a melhoria da infraestrutura e dos serviços públicos para o desenvolvimento do nosso país”, falou André Veiga Milanez, diretor-executivo Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores.

Clique aqui e assista ao vídeo do leilão.