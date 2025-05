O Ministério das Comunicações ampliou uma importante política pública

que leva sinal de TV digital com mais qualidade para quem mais

precisa.

A partir de agora, famílias de baixa renda de 323 municípios brasileiros poderão receber gratuitamente kits de antena parabólica digital, mesmo que ainda não possuam o equipamento tradicional instalado em casa. A medida busca ampliar o acesso à TV aberta via satélite, especialmente em regiões com baixa cobertura de sinal terrestre.

Anteriormente, apenas os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que utilizavam antenas parabólicas convencionais tinham direito ao benefício.

A ampliação, publicada em portaria no Diário Oficial da União, visa garantir acesso à TV aberta e gratuita via satélite a populações que vivem em áreas

com baixa cobertura de sinal terrestre.

A medida beneficia municípios de 16 estados: Bahia (20), Ceará (7),

Espírito Santo (2), Goiás (21), Maranhão (46), Minas Gerais (30), Mato

Grosso (23), Mato Grosso do Sul (4), Pará (15), Pernambuco (3), Piauí

(88), Rio Grande do Norte (9), Rondônia (4), Roraima (3), Rio Grande

do Sul (4) e Tocantins (44).

A substituição das parabólicas tradicionais pelas digitais é necessária devido à interferência causada pela implementação do sinal 5G, que opera na mesma faixa de frequência (3,5 GHz).

Os novos equipamentos oferecem som e imagem em alta definição, maior estabilidade na recepção e uma grade de programação ampliada, com até 100 canais entre regionais e nacionais.

“O programa começou atendendo famílias do CadÚnico que já tinham parabólica, evitando que fossem prejudicadas pela chegada do 5G. Agora, estamos em uma nova fase, alcançando também quem ainda não possui o equipamento, mas vive em regiões com baixa oferta de canais digitais. Trata-se da ampliação de uma política pública essencial, que promove inclusão social e digital”, destacou o secretário de Comunicação Social Eletrônica do Ministério das Comunicações, Wilson Diniz Wellisch.

Quem pode solicitar o kit gratuito?

Famílias inscritas no CadÚnico que utilizem antenas parabólicas

tradicionais têm até 30 de junho de 2025, às 20h (horário de

Brasília), para solicitar a instalação. O agendamento pode ser feito

pelo site www.sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729 2404.

Os prazos e procedimentos para solicitação por parte dos beneficiários

que ainda não possuem parabólica, e que moram nesses 323 municípios

contemplados na nova portaria, serão divulgados em breve.