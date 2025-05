Nos últimos anos, uma tendência afetiva e comportamental tem ganhado cada vez mais força no Brasil: os animais de estimação estão ocupando o lugar de filhos no coração — e no dia a dia — de seus tutores.

As chamadas “mães de pet” representam um fenômeno que vai muito além da fofura: trata-se de uma mudança na forma como a sociedade enxerga a relação com cães, gatos e outros animais domésticos.

Essa transformação tem implicações profundas, especialmente nos cuidados oferecidos aos pets. Hoje, os tutores estão mais atentos à saúde, à alimentação e ao bem-estar emocional dos animais, investindo em rotinas semelhantes às de uma criança: alimentação balanceada, check-ups regulares com veterinários, terapias alternativas, planos de saúde específicos, cuidados estéticos e até festas de aniversário com bolo e lembrancinhas.

Segundo dados do IBGE, mais de 50% dos lares brasileiros possuem pelo menos um animal de estimação, e esse número tende a crescer. Para muitos tutores, os pets são companheiros essenciais, especialmente em um contexto urbano, com famílias menores e rotinas cada vez mais digitais e solitárias.

“Os animais hoje são parte da família, e os tutores buscam oferecer tudo o que for necessário para garantir qualidade de vida e longevidade”, comenta José Marcos Viudes Calsavara, diretor comercial da Brazilian Pet Foods, empresa de nutrição para pets.

A alimentação também reflete essa nova mentalidade. Há um crescimento expressivo no mercado de rações premium, alimentos naturais, suplementos e até cardápios personalizados desenvolvidos por nutricionistas veterinários. “É uma demanda que parte da preocupação real com a saúde do pet, mas também do vínculo afetivo: quem ama, cuida”, completa Calsavara.

Outro ponto que reforça esse vínculo é a humanização dos pets, com roupinhas, camas confortáveis, perfis nas redes sociais e presença em momentos importantes da família.

Além disso, datas como o Dia das Mães, celebrado no segundo domingo de maio por muitas marcas e comunidades nas redes sociais, têm ganhado espaço com as “mães de pet” no calendário afetivo dos brasileiros.

A tendência também movimenta o mercado: de acordo com o Instituto Pet Brasil, o setor de produtos e serviços para pets faturou mais de R$ 60 bilhões em 2024, um crescimento impulsionado justamente pelo comportamento cada vez mais cuidadoso e emocional dos tutores.

Ser mãe ou pai de pet é, hoje, um papel assumido com orgulho por milhões de brasileiros, que enxergam nos animais não apenas companheiros, mas membros legítimos da família — com amor, responsabilidade e muito carinho.