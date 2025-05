O bispo da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, Dom Maurício da Silva Jardim, participou na manhã desta quarta-feira (7) da Santa Missa em Roma, dedicada à eleição do novo pontífice. A celebração antecedeu o início oficial do conclave, que reúne os cardeais no Vaticano para eleger o novo Papa.

Dom Maurício permanece em Roma desde o falecimento do Papa Francisco e acompanha de perto os ritos e momentos reservados da Igreja Católica nesse período de transição.

“Concluímos agora a missa Pro eligendo Pontifice, na Basílica de São Pedro. Orações para esse conclave que inicia”, afirmou o bispo em uma publicação na rede social. Ele explicou que, após a celebração, os cardeais se recolheram à Casa Santa Marta, onde almoçaram e iniciaram formalmente os trabalhos do conclave no período da tarde.

O conclave é realizado com total sigilo e somente os cardeais eleitores participam das votações. A cada rodada de votos sem resultado, a fumaça preta indica que ainda não houve consenso.

Dom Maurício destacou a importância da participação espiritual dos fiéis neste momento. “Toda a Igreja é convidada a rezar, a clamar e pedir ao Espírito Santo que ilumine os cardeais nessa eleição do novo Papa, que queremos acolher com alegria em comunhão, caminhamos juntos”, declarou.

Ele também dirigiu uma mensagem especial aos fiéis de Mato Grosso. “Você que é da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, do Brasil, vamos nos unir em oração por esse conclave. E que Deus nos abençoe”, completou.

FUMAÇA PRETA

Ontem, no primeiro dia da reunião dos cardeais católicos para eleger o 267º papa da Igreja, a fumaça preta saiu da chaminé acima da Capela Sistina, indicando votos inconclusivos. Como não houve decisão, o conclave continua nesta quinta-feira (8).

Os cardeais dão seus votos em papéis impressos com a frase em latim Eligo in Summum Pontificem (Elejo como Sumo Pontífice, em português). As cédulas são reunidas e queimadas no final das sessões da manhã e da tarde, que resultam na fumaça.