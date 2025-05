A AMAGGI, uma das maiores empresas brasileiras de produção de grãos e fibras, consolida ainda mais sua atuação no Sul do país ao arrematar, por meio de uma parceria com a LDC, o terminal portuário PAR25, no porto de Paranaguá (PR).

O consórcio ALDC, formado pelas duas gigantes do agro, venceu ontem, quarta-feira (30.04), o leilão realizado na B3. No total, o projeto somará mais de R$ 1 bilhão, sendo R$ 219 milhões somente de outorga e o saldo a ser investido ao longo da concessão.

“Ficamos muito satisfeitos ao vencer o leilão. Isso confirma que o Paraná passa a ser uma praça ainda mais relevante para nós, pois fortalece nossa atuação no Sul do Brasil, local simbólico para a AMAGGI, pois foi onde a família Maggi iniciou as atividades da empresa. Isso reforça nossa atuação de ponta a ponta na cadeia do agronegócio, da produção à comercialização de grãos e insumos, armazenagem, transporte, assistência técnica e crédito”, destacou Judiney Carvalho, presidente executivo da AMAGGI.

Com presença em cidades como Pato Branco, onde possui escritório de originação, o Paraná tem uma grande importância para história da AMAGGI. Foi naquele Estado que a empresa inaugurou sua primeira unidade, a Sementes Maggi, em São Miguel do Iguaçu, em 1977.

A companhia produz anualmente cerca de 1,5 milhão de toneladas de grãos em fazendas próprias e comercializa 20 milhões de toneladas de grãos e fibras em escala global.

Além do Sul, a AMAGGI também está presente em outras regiões estratégicas para o escoamento da produção agrícola, com unidades próprias e em parceria com outras grandes empresas do setor.

Reconhecida como uma das maiores empresas brasileiras do agronegócio, a AMAGGI atua em toda a cadeia do setor e conta com presença internacional em países como Argentina, Holanda, Suíça, Noruega, Paraguai, China e Singapura.

A empresa também investe em diversificação energética, com Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e usinas fotovoltaicas, além de uma logística robusta e integrada de transporte, armazenagem e industrialização.

A escolha do terminal de Paranaguá, um dos principais pontos estratégicos de escoamento do agronegócio brasileiro, reforça o compromisso da AMAGGI e da LDC com a eficiência logística e a ampliação da capacidade exportadora do Brasil.