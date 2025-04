A menopausa é um período de transformações naturais no corpo da mulher, marcado pelo fim da fase reprodutiva e por mudanças hormonais que podem impactar a saúde física e emocional.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estima-se que cerca de 30 milhões de mulheres estejam na faixa etária da menopausa, o que corresponde a 7,9% da população feminina

Entre os principais desafios desse momento estão alterações na saúde íntima, que podem causar sintomas como ressecamento vaginal, desconforto durante a relação sexual e maior predisposição a infecções urinárias.

Segundo a Dra. Camila Prestes, médica parceira da DKT South America, empresa de planejamento familiar, a queda na produção de estrogênio reduz a lubrificação natural da região íntima e pode afetar diretamente a qualidade de vida da mulher. Para minimizar esses impactos, é essencial adotar cuidados específicos que ajudem a manter o bem-estar e a autoestima durante essa fase.

A hidratação íntima é uma das principais recomendações para aliviar o ressecamento vaginal. O uso de hidratantes vaginais pode ajudar a manter a umidade da mucosa e reduzir o desconforto. Além disso, lubrificantes à base de água podem ser utilizados durante a relação sexual para proporcionar maior conforto.

Outra estratégia importante é a manutenção de uma boa higiene íntima, evitando o uso de sabonetes agressivos e produtos com fragrâncias que possam causar irritação. Prefira produtos neutros e desenvolvidos especificamente para essa região.

A prática de atividades físicas também tem papel fundamental no bem-estar durante a menopausa. Exercícios regulares ajudam a melhorar a circulação sanguínea, incluindo na região pélvica, o que pode favorecer a lubrificação natural. Além disso, atividades como pilates e fisioterapia pélvica auxiliam no fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, prevenindo disfunções urinárias comuns nessa fase.

O acompanhamento médico é essencial para avaliar as necessidades individuais e indicar terapias complementares, como a reposição hormonal, que pode ser uma alternativa segura para aliviar sintomas mais intensos.

Manter uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes também é essencial para a saúde íntima e o bem-estar geral. O consumo de alimentos ricos em ômega-3, como peixes e sementes, pode contribuir para a hidratação das mucosas.

Da mesma forma, a ingestão adequada de água é fundamental para a hidratação do organismo como um todo. Outro ponto importante é manter uma vida sexual ativa, respeitando os limites individuais, pois a própria atividade sexual pode estimular a circulação sanguínea e contribuir para a manutenção da lubrificação natural.

Com informação, acompanhamento médico adequado e hábitos saudáveis, é possível atravessar essa fase com mais conforto e qualidade de vida. Segundo a Dra. Camila, buscar orientação especializada e adotar práticas que favorecem o bem-estar é essencial para que a mulher continue se sentindo confiante e plena em todas as etapas da vida.