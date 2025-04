O bispo da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, Dom Maurício da Silva Jardim, confirmou ontem (28) que permanecerá em Roma até a eleição do novo Papa. O Conclave, que reunirá mais de 130 cardeais de todo o mundo, terá início no próximo dia 7 de maio, conforme oficialização feita pelo Vaticano.

Após participar dos atos fúnebres do Papa Francisco, Dom Maurício descreveu o clima de emoção que domina a capital italiana.

“Rezei diante do caixão do Papa, em silêncio, lembrando toda nossa diocese, todo nosso povo. No domingo, participei da Missa do Jubileu dos Jovens. Encontrei também alguns bispos brasileiros, os sete cardeais do nosso país; tem sido um momento muito forte, intenso e histórico da Igreja”, relatou.

O bispo comentou ainda sobre as reuniões preparatórias para o Conclave, conhecidas como congregações. De acordo com Dom Maurício, os cardeais “debatem temas da realidade do mundo e da igreja” e, a partir da escuta espiritual nesses encontros, “vai se delineando o perfil do novo Papa; qual seria a pessoa ideal para responder a esses grandes desafios que estão sendo refletidos pelos cardeais”.

Sobre o futuro da Igreja, Dom Maurício expressou expectativa de que o Conclave seja breve e que o eleito siga a linha de Francisco. “O Espírito Santo é quem guia a Igreja, mas acredito em um Conclave rápido e em um papado de continuidade”, afirmou.

Dom Maurício citou como marcos do pontificado de Francisco a nova proposta de evangelização, os Sínodos sobre a Amazônia, a defesa da paz em um cenário de guerras, a atenção às migrações e o cuidado com a casa comum. “A tendência é para a escolha de alguém que esteve muito próximo do Papa Francisco para dar continuidade”, observou.

O bispo também indicou possíveis perfis que podem surgir do Conclave. “Sempre o Conclave tem surpresa, como foi o último. A tendência é que seja um europeu, depois de ter isso para a América Latina; pode ser da Europa, mas também de um outro continente”, afirmou.