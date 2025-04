O bispo da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, Dom Maurício da Silva Jardim, participou nesta quinta (24) e sexta-feira (25) do velório do Papa Francisco no Vaticano.

A presença do bispo representou oficialmente a Diocese nas homenagens ao pontífice, que reuniu cerca de 250 mil pessoas na Praça de São Pedro, em Roma. O funeral está marcado para este sábado (26), com expectativa de público superior a 200 mil pessoas.

Dom Maurício acompanhou os momentos finais do velório e destacou a intensidade espiritual vivida durante a despedida. “À noite aumenta muito a movimentação de pessoas. As pessoas estão saindo do trabalho e vindo diretamente à Praça de São Pedro para fazer sua oração junto ao corpo do Papa Francisco”, afirmou. Segundo ele, a multidão expressa o carinho mundial pelo líder da Igreja.

Durante sua permanência no Vaticano, o bispo também passou diante do túmulo do Papa, onde levou as intenções dos fiéis de Rondonópolis e região.

“Acabei de passar na frente do túmulo do Papa Francisco, levando as orações de todas as pessoas que pediram. Dei nosso adeus ao Papa e agradeci seu pontificado. Acredito que ele, junto de Deus, agora na eternidade, no céu, possa continuar atuando em favor daquilo que ele sempre rezou: a paz do mundo, para que não haja guerras, para que haja mais concorde e amor entre as pessoas e instaurando uma cultura de paz, uma cultura do encontro. Aqui, a gente pode ver a piedade das pessoas, o luto muito presente”, declarou o bispo.

Dom Maurício ressaltou que o Papa Francisco sempre defendeu uma igreja de portas abertas, acessível a todos. “Aqui está o resultado dessa igreja acolhedora, onde todos podem vir até o túmulo do Papa, de todas as idades, de todas as culturas. Então, igreja de portas abertas. A igreja que acolhe a todos, que não exclui ninguém”, completou.