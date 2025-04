Com o falecimento do Papa Francisco, ocorrido ontem, segunda-feira, 21, o Bispo da Diocese de Rondonópolis e Guiratinga, dom Maurício da Silva Jardim, estará viajando nesta quarta-feira, 23, para Roma, para se fazer presente no funeral do Pastor da Igreja Católica. Nesta terça-feira, 22, dom Maurício publicou a seguinte Nota da Diocese:

O legado do Papa Francisco

A Igreja está em luto, a sede de São Pedro está vacante. Nesta oitava da Páscoa, ressurreição do Senhor Jesus, celebramos as Missas em sufrágio pela alma do Papa Francisco.

No dia 13 de março de 2013, quando foi eleito o Cardeal Jorge Mário Bergoglio para sucessor do apóstolo Pedro, tivemos a surpresa de um primeiro Papa fora da Europa, Latino Americano e Argentino.

A escolha do nome Francisco já anunciava um programa de Pontificado. Sua primeira visita apostólica foi o Brasil para a jornada mundial da juventude e sua primeira exortação apostólica foi sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual – A alegria do Evangelho.

Um pontificado de doze anos marcado pelo testemunho apostólico de um fiel discípulo de Jesus Cristo. Convidou a Igreja para uma “nova etapa evangelizadora marcada pela alegria”(EG,1) e pelo anúncio da misericórdia divina a todos.

Dialogou com a sociedade internacional sobre temas relacionados a paz, a dignidade humana e a justiça social. Colocou-se próximo dos mais vulneráveis: os refugiados, os migrantes, os feridos pelas guerras, os que sofreram abusos sexuais e povos originários.

Exortou o mundo para o cuidado da casa comum e denunciou sobre uma economia que mata e excluí. Seus gestos falaram mais do que as palavras, reconhecia as pessoas no meio da multidão. Um papado marcado pela proximidade e a acolhida a todos, sem excluir ninguém.

Comunico que na próxima quarta-feira, 23 de abril, estou embarcando para Roma para o funeral do Papa Francisco. Peço a todos que rezem por mim nesta viagem. Estarei em comunhão de preces com todos vocês.

Rezemos pelos cardeais que se reunirão em conclave, para que o Espírito Santo os inspirem na escolha do novo Papa, aquele que a Igreja e o mundo necessitam para o nosso tempo.