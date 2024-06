A partir da próxima sexta-feira (21), as operadoras que adquirirem lotes na faixa de 3,5 GHz vão poder solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o licenciamento e ativação de estações de 5G em mais 168 municípios.

A Anatel, entidade vinculada ao Ministério das Comunicações, divulgou as informações nesta segunda-feira (17), após uma reunião interna na sede da empresa.

A liberação da faixa é o primeiro passo para que as prestadoras que adquiriram lotes instalem estações de quinta geração nas cidades. A liberação, no entanto, não significa que o 5G será instalado de imediato nas localidades. O processo depende do planejamento individual de cada prestadora.

Com a decisão, o total de cidades que vão poder contar com o 5G na faixa de 3,5GHz chegará a 4.302, nos quais vivem pouco mais de 192 milhões de brasileiros – aproximadamente 90,2% da população do País.

“Expandir o 5G é impulsionar diversos setores do país, como saúde, educação e agronegócio. Nós estamos avançando na expansão do sinal e o cronograma estipulado no leilão está sendo rigorosamente cumprido. Estamos dedicados a levar o 5G para o máximo de pessoas“, disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Com a antecipação desses 168 (cento e sessenta e oito) municípios, os Estados do Acre (AC), Amazonas (AM) e Goiás (GO) estão totalmente liberados para a ativação de estações 5G na faixa de 3,5 GHz. Com essa liberação, são 18 unidades federativas (AC, AL, AM, AP, DF, ES, GO, MA, PB, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO) com todos os municípios liberados.

O Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência (Gaispi) disponibiliza um painel de dados para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados. O indicador mostra as cidades em que a faixa de 3,5 GHz já está liberada e as próximas.

Os municípios com a faixa já liberada, as cidades, os bairros e a quantidade de estações licenciadas do 5G standalone na faixa de 3,5 GHz, bem como os aparelhos celulares certificados para uso de 5G, podem ser consultados nos dashboards disponibilizados no painel de dados da Anatel:

Veja a lista com os 168 municípios em que as prestadoras poderão solicitar à Anatel o licenciamento e ativação de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz.